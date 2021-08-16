النزاهة تعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

2021/08/16 | 11:49 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أطلقت هيئة النزاهة، الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2021- 2024).

وقال بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تعد هذه الاستراتيجية من متطلبات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي انضم العراق إليها في العام 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، إذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار إلى التقييم".

وأضاف، "وتوفر الاستراتيجية فرص واسعة للتعاون بين الأجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والعالجات، فضلًا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية".

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