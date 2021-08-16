حرب الأبراج تتمدد وتطال خط كركوك – أربيل

2021/08/16 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، تعرض الخط الناقل بين كركوك وأربيل، إلى عمل تخريبي عبر استهدافه بعبوة ناسفة.

وذكرت الشركة في بيان أنه حدث توقف في الخط الناقل كركوك – اربيل من خلال استهدافه بتفجير عبوات ناسفة وأشارت الشركة إلى أن ملاكتها الهندسية والفنية وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي، هرعت فوراً إلى مكان الحادث وباشرت بالعمل على إعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط لإعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن.

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