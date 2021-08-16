بتريوس: وصول طالبان للسلطة

2021/08/16 | 11:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأميركية المركزية، ديفيد بتريوس ، في مقابلة جديدة ، استيلاء طالبان على أفغانستان بأنه أمر "صادم" و "كارثي" على العالم.

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