2021/08/16 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أرشد زيباري وزير الدولة بعهد صدام حسين المركز الخبري الوطني.

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