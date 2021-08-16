بومبيو: على الولايات المتحدة سحق طالبان في كابل باستخدام القوة الجوية

2021/08/16 | 11:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كل رئيس يواجه التحديات، لكن هذا الرئيس (بايدن) واجه تحديا في أفغانستان وفشل".

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