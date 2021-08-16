العراق يطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

2021/08/16 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز_ بغداد

اعلنت هيأة النزاهة ، اليوم الاثنين ،اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر بيان للهيأة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "اطلقت الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام (2021- 2024)، والتي سبق ان اقرت من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (181) في 6/6/2021".

واضاف ان"هذه الاستراتيجية تعد من متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي انظم العراق اليها في العام 2007، وهي بمثابة خطوة متقدمة في هذا الميدان، اذ توكل بموجبها مهام وواجبات تناط بمؤسسات الدولة وقطاعاتها كافة، ومن ثم تتولى لجان قياس مستوى التزام تلك المؤسسات والقطاعات بتلك المهام ثم يصار الى التقييم".

وتابع ان"الاستراتيجية توفر فرص واسعة للتعاون بين الاجهزة الرقابية والسلطات الثلاث ومؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، مع التركيز على تفعيل المشاركة في عملية تشخيص ظواهر الفساد وتطوير البدائل والعالجات، فضلا عن توفير فرص واسعة لتدريب وتطوير كوادر تلك المؤسسات والقطاعات المنضوية في الاستراتيجية بالتعاون مع جهات دولية".

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