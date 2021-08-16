الزراعة النيابية: ظاهرة نفوق الأسماك مؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي

2021/08/16 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الزراعة النيابية من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب، مؤكدةً أنها استمرار لمؤامرة خارجية لضرب الاكتفاء الذاتي.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، إن البلاد وصلت خلال الفترة الحالية، وما سبقها الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وخاصة الأسماك، مضيفاً أن ظاهرة نفوق الاسماك استمراراً للمؤامرة الخارجية بهدف ضرب الاكتفاء الذاتي، داعياً الحكومة لتفعيل قوانين حماية المنتج المحلي.

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