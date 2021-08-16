2021/08/16 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: بدأنا العمل في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة منها المطار.

الكاظمي: المستقبل لمحبي العراق ولا مستقبل للفساد وانعدام الكفاءة.

الكاظمي: يؤسفنا جدا أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية.

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