فيديو: قوات جهاز مكافحة الإرهاب تنفذ ’مظاهرة السهم الخارق’

2021/08/16 | 12:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أجرى جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، مظاهرة "السهم الخارق" لحماية الارتال العسكرية.

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ونشر الجهاز مقطعا مصورا تابعه "ناس"، (16 آب 2021)، يظهر جانبا من عملية "السهم الخارق" للتدريب على كيفية حماية الارتال وسرعة رد الفعل عند التعرض لنيران العدو واخلاء المصابين وانقاذ العجلات.

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