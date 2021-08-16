المثنى تحقق الاكتفاء الذاتي من التمور

2021/08/16 | 12:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية زراعة المثنى عن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من إنتاج التمور والذي يصل سنوياً إلى نحو 35 ألف طن، فيما أشارت إلى وجود 700 ألف نخلة منتجة موزعة على عموم المناطق.

وقال مدير الزراعة عامر جبار إن الاهتمام بدعم الفلاحين بالمبيدات والأسمدة أسهم بزيادة مساحات البساتين وتنوع أصناف التمور.

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