الأنبار.. مساعٍ لمنع انقراض سلالات خيول الآباء والأجداد ومطالب بدعم حكومي

2021/08/16 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي

استأنف عدد من مربي الخيول في محافظة الأنبار هوايتهم، بعد تحرير المحافظة، ساعين إلى الحفاظ على سلالات الخيل ومنعها من الانقراض.

وقال أحد مربي الخيول في المحافظة الشيخ جبار العسافي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "توارثنا تربية الخيول من الآباء والأجداد وما زلنا نعلم ابناءنا للحفاظ على هذا الارث".

وأضاف العسافي أننا "كنا نمتلك الكثير من الخيول ذات السلالات العربية الأصيلة الا ان سيطرة عصابات داعش الارهابية على المحافظة قبل التحرير، أدت إلى قيام هذه العصابات بسرقة كل مانملك من الخيول"، مشيراً إلى أنه "بعد استعادة الأمن وطرد العصابات الارهابية، تمكنا من استعادة بعض الخيول لاعادة تربيتها وتكاثرها".

وعن أنواع الخيول التي يتم تربيتها، أوضح العسافي أن "اهالي محافظة الانبار يركزون على تربية سلالة الثور بريت وهي صنوف مهجنة من خيول الآباء والأجداد"".

وتابع أن "جميع مربي الخيول يسعون ورغم ضعف الامكانيات وقلة الدعم الحكومي الى الحفاظ على سلالات الخيل ومنعها من الانقراض".

وأشار العسافي إلى أنه "بعد تحسن الوضع الامني استطاع مربي الخيول من افتتاح أكثر من مزرعة في محافظة الأنبار وبجهود شخصية وتضم سلالات عريقة أيضاً".

وذكر أن "مربي الخيول في الانبار بحاجة ملحة للاهتمام من قبل مديرية زراعة الانبار ومحافظة الانبار وتقديم الدعم من خلال توفير الاعلاف المناسبة لغذاء الخيول كونها تكلف مبالغ باهظة سنوياً".

وتابع العسافي أننا "شاركنا بعدة سباقات وحصلنا على المركز الأول في العراق، ونطمح ان يكون لدينا مضمار لسباق الخيول في المحافظة خصوصا مع حملة الإعمار التي تشهدها الأنبار".

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