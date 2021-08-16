بالفيديو.. مقتدى الصدر يزور المرجع السيستاني

2021/08/16 | 12:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في منزله بمحافظة النجف.

وأظهر مقطع فيديو حصل عليه NRT عربية، (16 آب 2021)، زعيم التيار الصدري وهو يغادر منزل المرجع السيستاني في شارع الرسول وسط مدينة النجف.

وذكر مكتب زعيم التيار في توضيح، أن "الصدر حضر مجلس عزاء حسيني محدود في منزل السيد المرجع علي السيستاني (دام ظله)".

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