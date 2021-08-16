2021/08/16 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبان تعلن بدء جمع السلاح من المدنيين في كابول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تعلن بدء جمع السلاح من المدنيين في كابول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبان تعلن بدء جمع السلاح من المدنيين في كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).