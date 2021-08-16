2021/08/16 | 12:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، القبض على 15 متهما بينهم متاجر بالأعضاء البشرية، في بغداد وبعض المحافظات.وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان “النور نيوز” نسخة منه، أن “مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الرصافة تمكنت من القبض على متاجر بالأعضاء البشرية”، مضيفة أنه “دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق …

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