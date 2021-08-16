2021/08/16 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسبوع الماضي، كانت المدمرة الصاروخية الأكبر في الأسطول الهندي "آي إن إس كوتشي" تشارك في مناورات عسكرية بحرية مع الأسطول السعودي بالساحل الشرقي للمملكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رسالة نيودلهي" لبكين وطهران.. ما وراء المناورات العسكرية الهندية الخليجية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رسالة نيودلهي" لبكين وطهران.. ما وراء المناورات العسكرية الهندية الخليجية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).