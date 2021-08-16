2021/08/16 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا تم تسعير الأدوية على 1200 سوف نؤمن فارق سعر كبير جدا يبلغ حوالي 20% بين الدواء المتسلل عبر الحدود وبين الدواء القادم من وزارة الصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تقديم مقترحا بتخفيض أسعار الادوية.. الكاظمي يجيب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تقديم مقترحا بتخفيض أسعار الادوية.. الكاظمي يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).