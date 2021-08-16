2021/08/16 | 12:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: غير معنيين بالدعوة المقدمة إلى سوريا لحضور "قمة الجوار" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/16 | 12:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية: غير معنيين بالدعوة المقدمة إلى سوريا لحضور "قمة الجوار") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية: غير معنيين بالدعوة المقدمة إلى سوريا لحضور "قمة الجوار") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).