2021/08/16 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | أ ف ب: الصين تبدي استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | أ ف ب: الصين تبدي استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | أ ف ب: الصين تبدي استعدادها لإقامة علاقات ودية مع حركة طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).