الاسدي: لولا الحشد لكانت داعش تتجول في بغداد كما يحدث في افغانستان الان

2021/08/16 | 12:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تحدث عضو الهيئة القيادية لتحالف الفتح، أحمد الأسدي، عن التجربة الامريكية في أفغانستان وكيفية سيطرة حركة طالبان على البلاد.وكتب الاسدي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” وتابعته “الايام نيوز” قائلا ان “طالبان تبتلع أفغانستان والأميركان يتفرجون على تجربتهم التي بنوها منذ ٢٠ عاماً تتهاوى بيد طالبان أشقاء القاعدة وداعش في الإرهاب والعدوان”.وأضاف “لولا […]

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