وكالة الاستخبارات تطيح بثلاثة متهمين بـ'الدكة العشائرية'

2021/08/16 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ثلاث متهمين مطلوبين بقضايا "الدكة العشائرية".

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة لمتابعة المطلوبين والخارجين عن القانون تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وخلال كمين محكم من القاء القبض على ثلاث متهمين في منطقة حي الفرات".

وأضافت الوكالة، ان "المتهمين مطلولين للقضاء وفق احكام المادة ٤ ارهاب الدكة العشائرية"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون".

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