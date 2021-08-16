التخطيط: ارتفاع كمية البضائع المستوردة عبر الموانئ بنسبة 17%

2021/08/16 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن ارتفاع كمية البضائع المستوردة عن طريق الموانئ العراقية بنسبة (17.1%)، فيما انخفضت كمية البضائع المصدرة بنسبة (21%) خلال العام الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحمولة الإجمالية لسفن البضائع المصدرة والمستوردة بواسطة السفن المملوكة للشركة العامة للنقل البحري ارتفعت بنسبة (43.3%) فيما انخفضت بواسطة السفن المستأجرة بنسبة (60%) عن العام الماضي"، عازياً ذلك الى "ارتفاع عدد الوحدات البحرية (السفن ) الوافدة الى الموانئ العراقية".وأضاف أن "مجموع الإيرادات المتحققة للشركة العامة للنقل البحري بلغت (184) مليار دينار لسنة 2020 مقابل (83.4) مليار دينار لسنة 2019 وبزيادة بلغت نسبتها (120.6%) في حين بلغ مجموع الإيرادات المتحققة للشركة العامة لموانئ العراق (424.1) مليار دينار مقابل (486.3) مليار دينار لسنة 2019 وبانخفاض بلغت نسبته(12.8%)"، مشيراً الى أن "كمية البضائع المستوردة بلغت (19569) ألف طن عن طريق الموانئ العراقية لسنة 2020 مقابل (16708) الف طن لسنة 2019 بضائع مستوردة وبزيادة بلغت نسبتها (17.1%) وبلغت كمية البضائع المصدرة (10213) ألف طن لسنة 2020 مقابل (12930) ألف طن بضائع مصدرة لسنة 2019 وبانخفاض بلغت نسبته (21%)".

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