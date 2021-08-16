وزير الصناعة يعلن قرب إعادة الإنتاج في معمل إطارات بابل

2021/08/16 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف -واع- حيدر فرمان

أعلن وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز، اليوم الاثنين،عن قرب إعادة الانتاج في معمل اطارات بابل، فيما تعهد بتذليل المعوقات الفنية والمالية التي تقف أمامه .

وقال عزيز لوكالة الأنباء العراقية(واع)، خلال زيارة ميدانية أجراها الى موقع الشركة العامة لصناعات الإطارات ، إن "معمل اطارات بابل يمتلك خطوط انتاج متطورة الا انه متوقف عن العمل منذ عدة سنوات بسبب بعض المشاكل الفنية"، مبيناً أن "موازنة 2021 فيها تخصيصات مالية لإعادة تأهيل المصانع وسيتم توجيهها لإعادة المعمل الى الخدمة قريبا ".

وبشأن الاستثمار في مصانع القطاع العام، اضاف الوزير أن "الاستثمار في هذا المجال لايزال متلكئا بسبب بعض المشاكل القانونية والعقبات الادارية التي لم يعمل المستثمرون على حلها حتى الآن"، موضحاً أن "الملاكات الفنية والايدي العاملة لن يتم الاستغناء عنها عند احالة أحد المصانع للاسثمار لأن من شروط الوزارة على المستثمر الابقاء على الملاكات العاملة فيها، ويمكن للمستثمر ان يستعين بخبراء فنيين مع الابقاء على العاملين الاصليين في المصنع".

من جانبه ، لفت رئيس مجلس إدارة المعمل المهندس الاقدم علاوي عبد الكاظم الى أن "المعمل ينتج عدة انواع من اطارات المركبات الصغيرة والكبيرة فضلا عن الزراعية"، موضحاً أن "جميع هذه المنتجات خاضعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والفحص قبل بيعها للمستهلكين".

يشار الى ان معمل اطارات بابل تابع للشركة العامة لصناعة الاطارات، ويقع مقره في قضاء الحيدرية شمال محافظة النجف، حيث توقف عن العمل منذ العام ٢٠١٧.

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