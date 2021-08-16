الخطوط الجوية التركية تبدأ رحلات إجلاء من كابول

2021/08/16 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت شركة الخطوط الجوية التركية إنها ستبدأ رحلات إجلاء من كابول اليوم الاثنين

وألغت الشركة جميع رحلاتها المنتظمة من وإلى أفغانستان.

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