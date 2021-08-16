2021/08/16 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، بأن طائرات تركية حربية قصفت، الاثنين، اهدافا في محافظة نينوى.

وأضاف نقلا عن مصادر محلية (16 اب 2021)، أن "طائرات الجيش التركي قصفت اهدافا في سوق سنجار القديم، ما ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة 2 اخرين، في حصيلة أولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الان.. سقوط ضحايا في قصف تركي على نينوى (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الان.. سقوط ضحايا في قصف تركي على نينوى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).