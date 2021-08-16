أشرف غني.. من رئاسة أفغانستان إلى الفرار بعد دخول طالبان كابول

2021/08/16 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر الرئيس أشرف غني من أفغانستان مع اقتراب طالبان من كابول يوم الأحد.ودعا غني قبل أن يفر إلى الأمن والسلام في البلاد.وتعرض خروج غني لانتقادات حادة باعتبار أنه هجر البلاد.

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