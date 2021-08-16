العمليات المشتركة تعلن إلقاء القبض على مستهدفي الأبراج وتكشف هويتهم

2021/08/16 | 13:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إلقاء القبض على مستهدفي أبراج الطاقة، مؤكدة أنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش".

أعلنت العمليات المشتركة القبض على متورطين باستهداف الأبراج وقالت إنهم "دواعش"

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تم إلقاء القبض على متورطين باستهداف أبراج الطاقة والتحقيق معهم، حيث اتضح أنهم إرهابيون دواعش"، مبينًا أن "الغاية من استهداف أبراج الطاقة هو خلق الفوضى والقلق الأمني".

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وأضاف أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية دونت أقوال المتورطين بالاستهدافات وقدمت للمحاكم"، مشيرًا إلى أن "هناك عملًا كبيرًا باتجاه ذلك".

وأكد أن "الكاميرات الحرارية أصبحت عنصرًا فعالًا في إسناد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ورصد التحركات الإرهابية المشبوهة وخصوصًا على الحدود العراقية".

وبشأن التحركات في غرب نينوى، أوضح الخفاجي أن "قيادة العمليات المشتركة وبالتعاون مع كل القيادات الأمنية عندما ترد لها مثل هكذا معلومات تحلل من قبل الوكالات الأمنية والاستخباراتية ويتم التأكد منها لملاحقتهم"، مؤكدًا أن "للأجهزة الأمنية رد فعل سريع باتجاه كل التحركات الإرهابية".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، في 2 تموز/يوليو الماضي، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة، فيما اشارت إلى أن "القوات الأمنية نفذت الخطط من خلال القيام بإشراك الطائرات المسيرة، وطائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي".

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