2021/08/16 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صعوبة إقلاع طائرة أمريكية من مطار كابل بعد احتشاد مواطنين على المدارج

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