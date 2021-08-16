تونس.. نائبان برلمانيان تحت الإقامة الجبرية

2021/08/16 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مجلس النواب التونسي، زهير مخلوف، أنه وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله بقرار صادر عن وزير الداخلية.

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