استشهاد المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار جراء القصف التركي - عاجل

2021/08/16 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستشهاد المسؤول العسكري لقوات حماية سنجار جراء القصف التركي.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "القصف التركي في قضاء سنجار أدى الى استشهاد المسؤول العسكري لقوات حماية القضاء سعيد حسين".

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستشهاد وإصابة 5 عراقيين إيزيديين بقصف تركي في سجار في محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح ل (بغداد اليوم) ان "ثلاثة عراقيين استشهدوا وأصيب اثنين آخرين جراء قصف تركي استهدف سيرة مدنية مدنية في السوق القديم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وكانت السلطات التركية قد أعلنت مقتل 3 جنود اتراك، صباح اليوم الاثنين، خلال على ايدي حزب العمال الكردستاني، خلال العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي شمال العراق.

جاء ذلك بالتزامن مع الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى نينوى، حيث من المتوقع أن يزور قريبا قضاء سنجار.

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