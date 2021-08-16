مراسنا: عناصر طالبان دخلوا كابل باعداد قليلة وينتظرون الاوامر من قطر

2021/08/16 | 13:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحي طالبان يسيطرون على القصر الرئاسي والدوائر الحكومية باعداد قليلة جدا.

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