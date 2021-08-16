روسيا تسجل 20765 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

2021/08/16 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا، اليوم الاثنين، 806 وفيات و20765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 816 وفاة و21624 إصابة في إحصائية أمس.وجاء في آخر تحديث لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن إجمالي عدد المتوفين من كورونا في روسيا ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس إلى 171305 شخصا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات […]

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