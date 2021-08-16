تركيا تعلن مقتل وإصابة 5 من جنودها بانفجار شمال العراق

2021/08/16 | 13:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب اثنان، يوم الإثنين، في انفجار عبوات ناسفة شمالي العراق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في باين، (16 آب 2021)، إن "الواقعة حدثت أمس الأحد، في منطقة تجري تركيا فيها عملية عبر الحدود".

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من مقتل جندي تركي آخر شمال العراق، إثر هجوم بقذائف المورتر.

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