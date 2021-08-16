بالصور.. وفد امني يطلع على خطة حماية ابراج وخطوط نقل الطاقة

2021/08/16 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تفقد قائد عمليات بغداد احمد سليم بهجت برفقة وفد امني، اليوم الاثنين، الإجراءات الأمنية المتخذة لتنفيذ خطة حماية أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.

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