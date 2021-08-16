العراق يخوض مباراتين وديتين في معسكر تركيا

2021/08/16 | 13:37 - المصدر: عين العراق

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يخوض المنتخب الوطني بكرة القدم، مباراتين وديتين في معسكره المقرر انطلاقه في تركيا اليوم الاثنين.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد إن “المنتخب الوطني غادر اسبانيا قبل قليل على متن طائرته الخاصة بعد اختتام المعسر الذي استمر لمدة عشرة أيام”.

واوضح ان “المنتخب الوطني سيصل تركيا مساء اليوم، حيث سيبدأ معسكراً تدريبياً لمدة عشرة أيام أيضاً، يتخلله مباراتين وديتين استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم”.

يذكر أن العراق سيخوض مباراته الاولى أمام كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال.

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