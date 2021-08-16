الديوانية تحصي عدد الدرجات الوظيفية المرفوعة إلى مجلس الخدمة

2021/08/16 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيكشفت الحكومة المحلية في الديوانية ، اليوم الاثنين، عن عدد الدرجات الوظيفية المرفوعة إلى مجلس الخدمة الاتحادي.وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الدرجات الوظيفية الناتجة من الحذف والاستحداث التي رفعت لمجلس الخدمة الاتحادي بلغت نحو 2200 درجة.واشار، إلى أن "قرار تثبيت العقود والأُجَرَاء اليوميين ممن لديه خدمة خمس سنوات جارٍ العمل عليه، إلّا إن وزارة المالية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن المواد المطعون بها لتتمكن من الصرف".وفي سياق آخر لفت الشعلان ، الى أن "التخصيصات المالية للمحافظة ضمن الموازنة بلغت 40 مليار دينار وهي ضعيفة جداً وغير كافية لاستحداث مشاريع جديدة".

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