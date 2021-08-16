كيف تعرف أنك تعاني من حصوات الكلى؟

2021/08/16 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعاني كثيرون من تشكل حصوات في الكلى، الأمر الذي يتسبب بآلام شديدة وأعراض مزعجة للغاية.تتعامل الكلية مع السوائل والمواد الكيميائية في الجسم، وتنظف الفضلات من الدم وتزيلها من البول، […]

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