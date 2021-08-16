السفير الروسي في كابول يستعد للقاء قادة من طالبان الثلاثاء

2021/08/16 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف اليوم الاثنين أن السفير الروسي لدى كابول سيلتقي قادة من حركة طالبان الثلاثاء، مشيراً إلى أن موسكو ستقرر ما إذا كانت ستعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة بناء على “سلوكياتها”.

وقال كابولوف لإذاعة “صدى موسكو” إن “السفير الروسي (ديمتري جيرنوف) يتواصل مع طالبان، وغداً سيلتقي منسقهم للشؤون الأمنية”.

وأضاف “الاعتراف أم لا (بحكم طالبان) يعتمد على سلوكيات النظام الجديد”.

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