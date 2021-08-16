من سبب فقدانه إحدى عينيه إلى تأسيس طالبان.. 6 حقائق عن الملا محمد عمر؟

2021/08/16 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برز اسم الملا محمد عمر خلال الأيام القليلة الماضية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع التطورات الأخيرة التي تشهدها أفغانستان ودخول طالبان إلى العاصمة، كابول وإلى القصر الرئاسي.

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