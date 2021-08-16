مدرب برشلونة يعلق على فوز فريقه في أول مباراة من دون ميسي

2021/08/16 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعرب مدرب نادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن سعادته بفوز فريقه 4-2 على ريال سوسييداد، أمس الأحد، في مستهل مشوار “البارسا” في “الليغا”.وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من المهم دائما أن نبدأ مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بفوز على أرضنا، حيث حققنا فوزا مهما لإعطاء صورة جيدة للفريق، خاصة […]

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