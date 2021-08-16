2021/08/16 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعداداً لعاشوراء..انطلاق عملية جديدة لتأمين منطقة البحيرات بجرف النصر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعداداً لعاشوراء.. انطلاق عملية جديدة لتأمين منطقة البحيرات بجرف النصر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعداداً لعاشوراء.. انطلاق عملية جديدة لتأمين منطقة البحيرات بجرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).