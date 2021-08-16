2021/08/16 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الاثنين، أن المنطقة بحاجة الى تفاهمات لتخفيف توتراتها، فيما أكد أن العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.وذكر بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح للسفير الروسي: المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح للسفير الروسي: المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح للسفير الروسي: المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).