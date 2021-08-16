سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي يعلن استقالته

2021/08/16 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور أمس الأحد استقالته من منصبه اعتراضاً على سياسات وممارسات الحكومة الليبية ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي.وقال قدور في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه قدم استقالته إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضح أن هذه الاستقالة تأتي “اعتراضاً واضحاً ومعلناً على سياسات وممارسات الحكومة المؤقتة ورئيسها في المجالين الداخلي والخارجي”.

وقال السفير الليبي إن الحكومة المؤقتة تتخبط في إدارة الشأن العام والإدارة العامة للدولة، مشيراً إلى الفشل الذي يعرفه ويعانيه الليبيون جميعاً في تحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الوطني والمعيشي وتقديم الخدمات.

واتهم قدور الحكومة بأنها تمنع إجراء الانتخابات، وتفشل هذا الخيار والتوجه الوطني على حد قوله، متحدثاً عن فشل ملتقى الحوار الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات.

يشار إلى أن قدور بدأ مباشرة مهام منصبه رسمياً في فبراير (شباط) عام 2019، حين قدم أوراق اعتماده إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل كسفير مكلف من قبل المجلس الرئاسي السابق.

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