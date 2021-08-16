رعايا عراقيين عالقون في افغانستان والحكومة تتخذ خطوة عاجلة

2021/08/16 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني بارز، الاثنين، بمباشرة الحكومة العراقية بأجلاء رعاياها من افغانستان باشراف موسكو لعدم وجود سفارة عراقية في كابول.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (16 آب 2021)، ان "السفارة العراقية في موسكو تشرف على عملية الاجلاء من افغانستان".

واضاف، ان "وزارة الخارجية العراقية قامت باصدر جوازات سفر لبعض الجالية"، لافتا الى انه "حاليا في صدد ارسال طائرة خاصة الى مطار حامد كارزاي للبدء بالعملية".

N.A

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