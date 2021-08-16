هل تريد معرفة سبب بكاء طفلك طوال الوقت؟ إليك بعض الطرق لفك شيفرة ما يحدث في أدمغة الأطفال

2021/08/16 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبعض الناس، الأطفال هم لغز.لا يمكنك أن تسألهم لماذا يفعلون ما يفعلونه.ولكن هناك بعض الطرق لمحاولة فك شفرة ما يحدث داخل أدمغتهم

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