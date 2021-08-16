رئيس وزراء العراق: تشكيل لجنة خاصة لإعمار الموصل وتنفيذ مشاريع استراتيجية

2021/08/16 | 14:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المنعقدة في محافظة نينوى.وقال الكاظمي، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة شكلت لجنة خاصة لإعمار الموصل، مشيرا إلى أنه أصدر …

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