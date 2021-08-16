القبة الحديدية تعترض قذيفة من غزة باتجاه إسرائيل

2021/08/16 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن اعتراض منظومة القبة الحديدية لقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في أول تصعيد بين الطرفين منذ الصراع الأخير قبل ثلاثة أشهر.

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