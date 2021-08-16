الخارجية تنفي دعوة الأسد لقمة بغداد: لا يحق لأي طرف الدعوة باسم الحكومة العراقية

2021/08/16 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

الاثنين، توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس

السوري بشار الأسد، لحضور قمة بغداد

لدول الجوار الإقليمي، المقرر عقدها

نهاية شهر آب الجاري.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة نو

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