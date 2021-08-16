الرافدين يعلن زيادة المبلغ المخصص لقروض موظفي الدولة

2021/08/16 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن زيادة المبلغ المخصص لقروض موظفي الدولة.

وقال مدير المصرف بلال صباح الحمداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الائتمانية للمصرف لسنة 2021، تضمنت منح قروض لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم، حيث كان المبلغ المخصص 400 مليار دينار"، مبيناً أن "هذا المبلغ نفد في شهر آيار الماضي".

وأضاف أن "مجلس الادارة قرر في شهر حزيران الماضي اتخاذ قرار بزيادة المبلغ الى 600 مليار دينار"، مشيراً إلى "أننا ننتظر مصادقة وزير المالية على زيادة المخصص للقروض".

يذكر أن مصرف الرافدين باشر في وقت سابق، بمنح قروض وسُلَف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.

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