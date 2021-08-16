مقتل واصابة 7 جنود أتراك بانفجار شمالي العراق

2021/08/16 | 14:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، الاثنين، عن مقتل 4 من جنودها وإصابة 3 بجروح، في عمليات ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، (16 اب 2021)، إن "3 عسكريين قتلوا، وأصيب اثنان، الأحد، في انفجار قنبلة يدوية الصنع في منطقة شمال العراق، التي تنفذ فيها أنقرة عملية ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني".

وأضافت أن "جنديا قتل وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين أكراد، قرب قاعدة عسكرية تركية في منطقة أخرى شمالي العراق".

يذكر أنه غالبا ما تنفذ القوات التركية عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني، في مناطق اقليم كوردستان العراق

وقتل جندي تركي الأسبوع الماضي في هجوم بقذائف الهاون نفذه حزب العمال على موقع عسكري شمالي العراق، وفقا لأنقرة.

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