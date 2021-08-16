أشخاص يتشبثون بطائرات أمريكية تقلع من مطار كابول

2021/08/16 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط مشاهد فوضوية في مطار كابول الدولي، انتشر فيديو لعدد من الرجال أو الشباب وهم يتشبثون بجسم طائرة عسكرية أمريكية من طراز سي -17 أثناء تحليقها يوم الاثنين.

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